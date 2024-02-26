Kütahya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kütahya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Şehit Üst teğmen Murat Bek Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat sahasındaki kulübede, alacak verecek meselesi yüzünden iki akraba arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti. Olayda yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarafların yakınlarının olay çıkartabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri iki hastanede de önlemleri artırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA