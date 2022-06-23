Kütahya'da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati sayesinde Bahçelievler Mahallesinde Sokak üzerinde B.B. isimli şahıstan 10.96 gram metamfetamin, Yenidoğan Mahallesinde sokak üzerinde O.S. ve O.Ç. isimli şahısların üzerinden ise 15.23 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Yenidoğan Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title