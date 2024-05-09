Kütahya'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da İstanbul'dan getirdikleri 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. (26 ) ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. (41) ve İ. L. (59 ) isimli şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri farkedip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu emdirilmiş kağıtların Kütahya'da bir seferde yakalanan en fazla miktarda olduğu tespit belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak. - KÜTAHYA