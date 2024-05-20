Küçükçekmece'de Sokak Ortasında Yumruk Yumruğa Kavga

Küçükçekmece'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Adamlar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Bir birlerine yumrukla saldırmaya başlayan taraflardan biri cadde üzerinde duran tabelayı diğerinin üzerine fırlattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL