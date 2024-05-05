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Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

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Küçükçekmece'de oto hırsızlığı şüphelisine yönelik düzenlenen operasyonda, 83 suç kaydı bulunan ve aranması olan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de 83 suç kaydı ve aranması bulunan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de oto hırsızlığı şüphelisine yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince operasyon düzenlendi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda kimliği tespit edilen şahsın, bir sokakta gece vakti çaldığı araç ile mahalleden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Bektaş G. (19) düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, farklı suçlardan 83 adet kaydı bulunduğu ve aranması olduğu ortaya çıktı. Bektaş G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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