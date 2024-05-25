Körfez'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ