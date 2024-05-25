Üye Girişi
Haberler

Körfez'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, üç kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240 25-26 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196 25-26 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Gaddar ne zaman final yapacak? #129300 #128250 25 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son seçim anketi! Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? İşte son seçim anketi sonucu!
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title