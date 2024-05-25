Körfez'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, üç kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ