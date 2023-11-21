Konya'da Banka ve Aracı Kurumları Dolandırmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan bir araçta, banka ve aracı kurumları dolandırmaktan aranan 1 kişi yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan bir araçta, banka ve aracı kurumları dolandırmaktan aranan 1 kişi yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Asayiş ekipleri, Aksaray Ankara yolu güzergahında uygulama noktasında denetimler gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan kişilerin GBT sorgulamasını yapan jandarma, şahıslardan E.P.'nin (66), dolandırıcılık suçundan arandığını tespit etti. Banka ve aracı kurumları dolandırmaktan aranan E.P., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şahıs, evraklarının tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KONYA