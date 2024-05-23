Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 484 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 273 ecstasy hap, 10 sentetik ecza, 32 bin TL ve 2 hassa terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.Ş ve Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ise TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı. - KOCAELİ