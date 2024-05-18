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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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