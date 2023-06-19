Kırmızı ışıkta geçen araçlara ceza yağdı

Gaziantep'te kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 28 araca 27 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep'te kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 28 araca 27 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beykent Mahallesinde kırmızı ışıkta geçen araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 28 araca toplam 27 bin TL ceza kesildiği bildirildi. - GAZİANTEP