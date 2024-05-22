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Kırklareli'nde gümrük kaçağı alkol ve elektronik ürünler ele geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı içki ve elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı içki ve elektronik ürünlerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 9 matkap, 290 cep telefonu şarj aleti, 146 şarjlı tıraş makinesi, 10 kulaklık, 24 masaj aleti, 24 lazer, 40 kol saati, 7 bakım seti, 35 ampul, 21 bıçak ile 26 şişe içki ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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