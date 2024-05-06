Kırklareli'nde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak göçmenleri tespit etti. Yakalanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 24 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında şapılan denetimlerde 24 kaçak göçmen yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ