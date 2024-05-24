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Kırıkkale'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

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Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsizce araç kullanması ve kural ihlali yapması sonucu yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca anbean kaydedildi. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, aşırı hız ve trafik kurallarına uymama görüldü. Kazalarda yaralananlar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsizce araç kullanması ve kural ihlali yapması sonucu yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca anbean kaydedildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerde, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadığı görüldü. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda çok sayıda iki kişi yaralandı, araçlarda da maddi hasar oluştu.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Etiler Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazada, otomobil sürücüsünün yaptığı manevrayla önünde seyreden başka bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu, daha sonrasında da kaldırımdaki demir direğe çarparak durdurduğu kameralara yansıdı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde yaşanan yaralamalı trafik kazasında da hızını alamayan otomobilin refüje çarparak metrelerce sürüklendiği kameralarca saniye saniye kaydedildi. Kazada, sürücü ve yolcu yaralandı.

Etiler Kavşağı'nda meydana gelen diğer bir kazada ise kavşaktan dönüş yapan otomobilin başka bir otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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