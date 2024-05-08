Kilis'te 24 Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kilis'te düzenlenen 24 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 081 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. 24 ayrı operasyonda yakalanan 25 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 11,94 gram metamfetamin, 5 bin 081 adet captagon, 4,33 gram captagon tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 124 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KİLİS