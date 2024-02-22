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Kayseri merkezli 10 ilde 'SİBERGÖZ-22' operasyonu: 15 gözaltı

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Kayseri merkezli 10 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen 'SİBERGÖZ-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu tespit edildi.

Kayseri merkezli 10 ilde "SİBERGÖZ-22" operasyonu: 15 gözaltı

Çocukların müstehcen görüntülerini mesajlaşma uygulaması üzerinden para karşılığı satan 15 şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Kayseri merkezli 10 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-22" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Ayrıca, şüphelilerin "Telegram" isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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