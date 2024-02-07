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Kayseri'de okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Ekipler tarafından 31 şahsın üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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