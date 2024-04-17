Kayseri'de 13 şahıs yakalandı

Kayseri'de 102 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; çeşitli suçlardan 1 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik Özel Harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. 34 ekip ve 102 personelin katıldığı operasyonda; 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'silahla tehdit', 'kadına karşı basit yaralama' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 1 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar; emniyete götürüldü. - KAYSERİ