Kars'ta trafik kazasında 2 araçta maddi hasar oluştu

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç'ta maddi hasar oluştu.

Kaza; İstasyon Mahallesi Sinan Şamilsam Caddesi'nde meydana geldi. 36 AAP 184 ve 36 EP 178 plakalı 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücülerinde yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonra olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kazaya karışan araçlar ise bölgeye gelen çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. - KARS