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Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı

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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Kars-Iğdır kara yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç lastiği patlayarak kontrolden çıkarak orta refüje düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) – Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; Kars- Iğdır kara yolunda meydana geldi. H.K. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Lastiği patlayan araç, kontrolden çıkarak orta refüje düştü.

Kazada araçta bulunan sürücü ile sürücü H.K., Ş.K., E.D., Y.T. ve İ.Ö. yaralandı. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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