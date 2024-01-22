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Karabük'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi

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Karabük'te tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek telef edilmesine ilişkin jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ile zehirlenen hayvanlardan numuneler alındı. Telef olan hayvanlar ekipler tarafından gömülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karabük'te tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek telef edilmesine ilişkin jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.

Olay merkeze bağlı Başköy Köyü'nde meydana geldi. Bahse konu yerde yapılan incelemede 4 köpek ile 1'er tavuk ve tilkinin telef olması üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ile zehirlenen hayvanlardan numuneler alındı. Telef olan hayvanlar ekipler tarafından gömülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Karabük Hayvan Hakları Tarım Çevre Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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