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Kağıthane'de ailesiyle kavga eden genç kız terastan düşerek hayatını kaybetti

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Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kızın terasından düşerek ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kızın 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz sene Nisan ayında yaşanan olayda, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren daireden çıkarak rezidansın terasına çıkmıştı. Burada genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Genç kızın atladığı tespit edildi

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yapmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda genç kızın kendini korkuluklardan aşağıya sarkıtarak bıraktığını tespit etmişti. Yaşanan o feci olayın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada ise genç kızın aşağıya atladığını tespit ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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