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Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet bilgisayar, 2 adet el dedektörü, 1 adet el feneri, 1 adet yılan kamera, 2 adet dedektör, 1 adet görüntü alma cihazı, 2 adet frekans cihazı, 1 alan tarama cihazı, 1 adet adaptör, 3 adet define arama metali ile birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarmada ekiplerince ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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