Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet bilgisayar, 2 adet el dedektörü, 1 adet el feneri, 1 adet yılan kamera, 2 adet dedektör, 1 adet görüntü alma cihazı, 2 adet frekans cihazı, 1 alan tarama cihazı, 1 adet adaptör, 3 adet define arama metali ile birlikte suçüstü yakalandı. Jandarmada ekiplerince ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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