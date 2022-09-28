Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar ve 15 gram toz esrar ele geçirildi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar ve 15 gram toz esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çamyolu Mahallesi'nde ikamet eden F.P. isimli şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar, 15 gram toz esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya ilişkin F.P. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.