İznik'te uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri İznik'te uyuşturucu operasyonu Bursa'nın İznik İlçesinde polis ekiplerinin takibi neticesi durdurulan bir araca yönelik operasyon düzenlendi. İznik'te uyuşturucu operasyonu BURSA - Bursa'nın İznik İlçesinde polis ekiplerinin takibi neticesi durdurulan bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Araçta çok sayıda fişek ve sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, suçüstü yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İznik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında takibe alınan bir araç İznik'te Elbeyli Hespekli mevkiinde durduruldu. Araçta arama yapan polis ekipleri 30 gram metamfetamin, 11.300 lira nakit para, 2 adet payp apart, 2 gram selvi, 7 adet cam kavanoz içerisinde 2 kilo 600 gram esrar, 25 adet dolu fişek, 1 hassas terazi ve bir motosiklete ait çalıntı plaka ele geçirildi. Polis ekiplerince araçta suçüstü yakalanan M.T, A.T ve İ.Ş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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