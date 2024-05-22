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İzmit'te 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının yaklaşık 4 gündür haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu. Necdet Altın'ın bekar olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının yaklaşık 4 gündür haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu.

Olay, Erenler Mahallesi Mücahit Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki daireden kötü koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, 1. kattaki dairede ikamet eden Necdet Altın'ın (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Altın'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dairede incelemelerde bulundu. Altın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, komşularının Altın'dan yaklaşık 4 gündür haber alamadığı öğrenildi. Necdet Altın'ın bekar olduğu ve evinde yalnız yaşadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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