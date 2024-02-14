İzmir'in Çeşme ilçesinde 52 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Kent genelinde yapılan kontrollerde, 8 bin 865 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ve polis, sorgulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı. Özellikle Çeşme girişlerinde denetim yapan polis ve jandarma, 4 bin 322 aracın sorgulamasını yaparken, 162 sürücü hakkında işlem yapıldı. 11 sürücü hakkında da alkollü araç kullanmaktan işlem yapan ekipler, yapılan denetimler sırasında toplam 737 bin 740 lira para cezası kesti. - İZMİR