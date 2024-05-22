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İzmir'de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı

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İzmir'de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda silahlar, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir'de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı

97 kişiyi mağdur eden tefeciler, 12 milyon TL haksız kazanç sağlamış

İZMİR - İzmir'de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden, bu sayede 12 milyon TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik drone destekli dev bir operasyon düzenledi. Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden toplam 89 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 47 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Toplam 97 kişiyi borçlandırıp 12 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Bu aramalarda, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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