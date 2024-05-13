İzmir'de çamaşır makinesi operasyonu: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız tabanca operasyonunda şebekenin gizlediği tabancalar, çamaşır makinesinin içinde çıktı. Polis tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından adrese gerçekleştirilen baskında, çamaşır makinesine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen şahısların da adreslerine baskın gerçekleşti. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, ve çeşitli silah parçaları ele geçirilerek 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 7 ruhsatsız tabanca,1 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü silah ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de mahkemeden serbest kaldı. - İZMİR