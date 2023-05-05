İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazası için 7 şüpheliye ceza talebi

İzmir'de otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesi sonucunda 6 işçinin hayatını kaybettiği kaza için hazırlanan iddianamede, kule vinç kaldırma işi esnasında alt kısımda çalışanların bulunmasının engellenmediği, mesai bitimi olan 17.00'den sonra işçilerin konteynerde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bir saatte kule vincin yükseltilmesi işine devam edildiğini de ifade edilirken, 7 şüpheli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesindeki bir otel inşaatında, 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti. Mücahit Ç., Deniz A. ve Haci K. ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler otopsinin ardından memleketlerinde toprağa verilirken, olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Y., şantiye şefi Muhammet Y., iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil A. ile vinç sahibi İrfan K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü de tutuklandı.

Bilirkişi, 'iş kazası' dedi

Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, 6 kişinin öldüğü facia, 'iş kazası' olarak nitelendirilirken; raporda, yapı iş yerlerindeki işlerin geçici ve süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla olması, işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde olması gibi nedenlerin sektörü daha riskli hale getirdiği vurgulandı. Raporda Emrullah Y., Muhammet Y. ve İrfan K.'nin asli, Fikret Kamil A.'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmanın ardından 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Emrullah Y., Muhammet Y., Fikret Kamil A. ve İrfan K.'nin yanı sıra firmanın ortağı Alim E., ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Ö. ve kule vinç firma sahibi Savaş A. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yaşanan deformasyon sonucu devrilmiş

İddianamede, kazanın oluşu hakkında da bilgiler yer aldı. Olay günü, kule vincin 110 metre yükseklikten 116 metre yüksekliğe yükseltilmesi işinin Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru tarafından yapıldığı, iki işçinin vinci yükseltmede kullanılan teleskobun etrafındaki çalışma platformunda çalıştıkları belirtildi. Kule vinç operatörü Ümit Kara'nın ise hemen üstlerinde operatör kabininde kule vinci yükseltilmesi işini yapan çalışanların talimatlarına göre yükseltmede kullanılan 2 adet mastı kaldırma işini yaptığı belirtildi. Kule vincin kanca ucuna denge ağırlığı takılmaması, teleskobun bağlantı pimlerinin ve birbirine eklenen 2 adet mastın pimlerinin vincin alt kısımlarına eksiksiz olarak monte edilmemesi ve kulenin hareket ettirilen bölümünün uygun şekilde inşaata tam olarak sabitlenmemesi nedeniyle kule vincin yükseltme işinin yapıldığı sırada kule vincin mastlarında mekanik gerilme ve burulma etkisi ile yaşanan deformasyon sonucu kule vincin üst donanımlarının devrildiği de iddianamede belirtildi. Devrilmenin ardından vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya, Ali Şükrü Duru ve yükseltme işlemi sırasında operatör kabininde bulunan kule vinç operatörü Ümit Kara ile denge ağırlıkları ve diğer kule vinç elemanlarının kule vinç alt kısmında bulunan konteynere düşmesi sonucu mesai bitimi sonrası istirahat halinde olan Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı ve Baykal Gündüz'ün hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Olayda Mücahit Ç., Deniz A. ve Haci K. isimli çalışanların ise yaralandıkları vurgulandı.

Raporda, Emrullah Y. ve Alim E. ile şantiye şefi olduğu anlaşılan Muhammed Y. bakımından yapılan değerlendirmede, kule vinç yükseltme işlemi teknik ve iş güvenliği yönünden hatalı şekilde yapılmasına ve kule vincin yükseltilmesi işi esnasında bu konularda yeterli bilgiye sahip ve uzmanlığı bulunan teknik bir kişinin görevlendirilmemiş olmasına rağmen söz konusu duruma müdahale edilmediğinin, kule vinç yükseltilmesi işi kazazedelerin inisiyatifine bırakıldığının altı çizildi. Kiralık olan kule vincin teknik yönden uygunluğu ve periyodik kontrolünün yapılmasının sağlanması yükümlülüklerinin inşaat firmasına ait olduğuna da raporda vurgu yapıldı. Olayın meydana geliş tarzından işyerinde gerekli iş disiplini ve organizasyonun sağlanmadığı, çalışan işçilerin kendi inisiyatifinde bırakıldığı, güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için gerekli takip ve denetimin yapılmadığı raporda yer aldı. Bu sebepten ötürü asıl işveren olan inşaat firmasının işyerinde, denetim, gözetim ve kontrol yükümlüğünü yerine getirmediği iddianamede yer aldı. Naci Ö. ve Savaş A. bakımından yapılan incelemede işyerinde gerekli iş disiplini ve organizasyonun sağlanmadığı, çalışan işçilerin kendi inisiyatifinde bırakıldığı, güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için gerekli takip ve denetimin yapılmadığının anlaşıldığı, sanıkların denetim, gözetim ve kontrol yükümlüğünü yerine getirmediği de raporda yer aldı. - İZMİR