İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza feci kamerada 3. Sayfa Haberleri İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza feci kamerada İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza feci kamerada İZMİR - İzmir- Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 14 Ocak günü İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. M.T isimli vatandaşın kullandığı 35 TBD 25 plakalı tır, İzmir istikametinden Torbalı'ya doğru seyir halindeyken; kavşaktan dönmek isteyen S.U isimli sürücünün kullandığı 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanılan kazanın etkisiyle sürücü M.T. tırda sıkışırken; olay yerine gelen itfaiyelerin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından doğrudan Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T ve S.U isim sürülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, tır ile kamyonun karıştığı ve 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Torbalı Aydın İzmir 3. Sayfa Haberler

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