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İzmir'de 15'i çocuk 42 Afgan düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat saat 03.21'de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dikili İzmir 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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