İzmir'de 15'i çocuk 42 Afgan düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat saat 03.21'de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR