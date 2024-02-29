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İstanbul'da Asayiş Uygulamalarında 134 Aranan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 134 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalarda ruhsatsız silah taşıyan, motosiklet hırsızlığı yapan, sahtecilik yapan ve uyuşturucu suçuna karışan şahıslar da bulunuyor.

İstanbul genelinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında 134 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Şubat günü Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda, ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 7 şahıs, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen 3 şahıs, uyuşturucu suçuna karıştığı belirlenen 85 şahıs, 12 kişi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 134 aranan şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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