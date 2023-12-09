İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ölen İsrail Askerlerinin Sayısı 97'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiği 64. günde, kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, son günlerde çatışmalarda 5 askerin öldüğü ve 12 askerin ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Ölen askerler arasında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un yeğeni de bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı 97'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64'üncü günde devam ederken, kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı yükseliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 1'i daha önce aldığı yaralar nedeniyle 4'ünün ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 5 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, dün ve bugün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda birliklerden 12 askerin ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

Ölen askerler arasında geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot'u kaybeden İsrail'in Savaş Kabinesi'nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un yeğeni de yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı 97'ye yükseldi. - GAZZE