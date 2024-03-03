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İsrail, Gazze'deki insani yardım konvoyuna saldırdı: En az 9 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde insani yardım konvoyundaki bir kamyona düzenlediği saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 149 gündür sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde insani yardım konvoyundaki bir kamyona düzenlediği saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 149 gündür sürdürüyor. Geçtiğimiz perşembe günü Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açan ve 118 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri, bu kez insani yardım taşıyan konvoyu vurdu. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentindeki konvoyda bulunan kamyona düzenlenen saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "İşgalcilerin yardım konvoylarını hedef almaya devam etmesi, çağdaş tarihte eşi benzeri görülmemiş bir suç ve vahşet düzeyini ifade etmektedir" ifadeleri kullanılırken, İsrail'in sistematik açlık uyguladığı ve insani yasaları tamamen hiçe sayarak Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi derinleştirdiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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