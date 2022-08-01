Isparta haberleri... Gönen'den 2 motosiklet çalan şüphelileri jandarma yakaladı - Haberler

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Isparta haberleri... Gönen'den 2 motosiklet çalan şüphelileri jandarma yakaladı

Isparta haberleri... Gönen'den 2 motosiklet çalan şüphelileri jandarma yakaladı

Isparta haberleri: Balıkesir'in Gönen ilçesinden çalınan motosikletler ve hırsızlık şüphelileri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kırsal Salur Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinden çalınan motosikletler ve hırsızlık şüphelileri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kırsal Salur Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde iki adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak Salur Jandarma Komutanlığı çalışma yürüttü. Ekipler, sorumluluk sahası olan kırsal Çakırca Mahallesi'nde çalındığı bildirilen motosikletler ile ilgili araştırma yaptı. Elde edilen istihbari bilgiler neticesinde motosikletleri iki kardeş şüpheli Y.A. ve D.A.'nın çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, motosikletlerle suçüstü yakalandı. Adli işlemleri nedeniyle motosikletlerin ve iki şüpheli Y.A. ve D.A.'nın Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, motosikletlerin ise Salur Jandarma Komutanlığı tarafından sahiplerine teslim edildiği belirtildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Jandarma Gönen 3. Sayfa Haberler

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