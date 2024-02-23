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Isparta'da nitelikli yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından nitelikli yağma suçundan 41 yıl 18 gün hapis cezası ile aranan Gökhan H. (47), Gülistan Mahallesi'nde kaldığı ikamette yakalandı. Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Isparta'da nitelikli yağma suçundan 41 yıl 18 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda nitelikli yağma suçundan 41 yıl 18 gün hapis cezası ile aranan Gökhan H. (47), Gülistan Mahallesi'nde kaldığı ikamette yakalandı. Firari hükümlü, sevk edildiği adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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