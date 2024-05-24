Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Narkotik Operasyonunda Tutuklanan Avukat Basın Mensuplarını Şikayet Edeceğini Söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan avukat, adliye çıkışında basın mensuplarını görünce sinirlenerek hepsini şikayet edeceğini söyledi. Avukat, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Isparta'da narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan avukat tutuklandı. Adliye çıkışı basın mensuplarını karşısında gören avukat sinirlenerek "Hepinizi şikayet edeceğim" dedi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.Ö isimli avukat hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Avukat R.Ö ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan avukat sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören R.Ö sinirlenerek "Hepinizi şikayet edeceğim hepinizi" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title