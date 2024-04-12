Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Isparta'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 3 genç av tüfeğiyle yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da iki grup genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 genç av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (17) ile Osman Can Ç. (17) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Osman Can Ç. av tüfeği ile etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İbrahim Ç. (22) ayaklarından, Mehmet Arda T.(11) sol el ve ayağından, Hasan E. (12) ise sağ baş parmağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri Mehmet S. ve Osman Can Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hz. Muhammed'in hayatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman vefat etti? Ne zaman peygamber oldu? Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait? 25 Kasım hangi burç? Kasım'ın 25'i hangi burç? 25 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 25 Kasım hangi burca ait? 24 Kasım hangi burç? Kasım'ın 24'ü hangi burç? 24 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 24 Kasım hangi burca ait? Türkiye babalar günü ne zaman 2024? Babalar günü hangi güne denk geliyor, tarihi ne? Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title