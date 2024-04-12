Isparta'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 3 genç av tüfeğiyle yaralandı

Isparta'da iki grup genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 genç av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (17) ile Osman Can Ç. (17) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Osman Can Ç. av tüfeği ile etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İbrahim Ç. (22) ayaklarından, Mehmet Arda T.(11) sol el ve ayağından, Hasan E. (12) ise sağ baş parmağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri Mehmet S. ve Osman Can Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ISPARTA