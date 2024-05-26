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Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi devam ederken, küme düşecek son takım da bu akşam belli olacak. Ezeli rakiplerden birinin kesin olarak şampiyon olacağı ve hangi takımın küme düşeceği ihtimallerini sizin için derledik...

Aylardır büyük ilgiyle takip edilen ve şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de bu akşam kader gecesi yaşanacak.

ŞAMPİYON VE KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı maçlarda sarı-lacivertlilerin İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da Konyaspor'dan en az 1 puan alması gerekecek.

LİGDE KALMAK İÇİN MATEMATİK HESAPLARI DA DEVREDE

Tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak ve küme düşen son takım da bugün belli olacak. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken; 4 takım ise ligde kalma yarışı verecek. Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor; tüm planlarını ligde kalmak üzerine yaparken matematik hesapları da şimdiden yapılmaya başlandı.

İşte tüm ihtimalleriyle ligde kalma olasılıkları;

HATAYSPOR, RİZESPOR'U KONUK EDİYOR

Hatayspor'un ligde kalması için kazanması şart. Beraberlik ya da yenilgide lige veda eden 4. takım olur. Hatayspor kazanır, Ankaragücü yenilirse Hatayspor ligde kalmayı garantiler ya da rakibi berabere kalırsa 41 puanda eşitlenirler ve ikili averajda Başkent ekibi düşer. Gaziantep ve Konyaspor'dan birinin yenildiği ve Ankaragücü'nün kazandığı senaryoda; her iki takımla da ikili averajları eşit olan Hatayspor; genel averajda Gaziantep ve Konyaspor'u geride bırakarak ligde kalır. Her türlü 3'lü ve 4'lü averajlarda Süper Lig'e devam eder.

KONYASPOR, LİDER GALATASARAY İLE OYNAYACAK

Ligde kalması için 1 puan yeterli. Yenilmesi halinde; Hatayspor ve Ankaragücü'ünden birinin puan kaybı bile Konyaspor'u ligde tutar. Olası 3'lü ya da 4'lü averajlarda Konyaspor her ihtimalde lige devam eder. Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse genel averajla lige veda eder.

GAZİANTEP FK, PENDİK DEPLASMANINDA

Ligde kalması için 1 puan yeterli. Yenildiği takdirde; Hatayspor ve Ankaragücü'ünden birinin puan kaybı Gaziantep için ligde kalmak demek. Hatayspor'la 41 puanda eşitlendiği senaryoda lige genel averajla veda eder. Rakipleriyle 3'lü ya da 4'lü averaja kaldığı tüm ihtimaller Gaziantep FK'yı TFF 1. Lig'e gönderir.

ANKARAGÜCÜ, TRABZONSPOR'A KONUK OLUYOR

Ankaragücü kazanırsa 43 puanla ligde kalmayı garantiler. Yenilir ya da berabere kalırsa; Hatayspor'un puan kaybını bekleyecek. Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse; ikili averajla lige veda edecek. Olası 3'lü ya da 4'lü averajlarda; veda ettiği tek senaryo Hatayspor ve Konyaspor'la puanları eşitlenirse gerçekleşir, diğer ihtimallerde ligde kalır.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

SUNSET null:

Sahadaki hiç bir ihtimal dünyanın sonu veya başlangıcı değil.

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Karaşal:

Gs yenilip fener berabere kalırsa ne gülerim

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Eriş Ersoy:

Güçlü olan kazanır??

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Karaşal:

Gs yenilir fener berabere kalırsa ne gülerim :)))

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