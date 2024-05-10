Isparta-Burdur karayolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Isparta- Burdur karayolunda seyir halinde olan motosikletin sanayi kavşağında kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.10 sıralarında Burdur- Isparta karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Yaşar Musa Y.(24) idaresindeki 15 ABN 612 plakalı motosiklet Sanayi Kavşağına geldiği esnada kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Saim K.(69) idaresindeki 15 DH 960 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yaşar Musa Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR