İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

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İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

İskeleden düşen işçi ağır yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında çalıştığı esnada iskeleden düştüğü iddia edilen işçi ağır yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında çalıştığı esnada iskeleden düştüğü iddia edilen işçi ağır yaralandı.

Olay, Önerler Mahallesi mevkiindeki bir bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, iskele üzerinde çalışan işçi M.G. dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü. Ağır yaralanan işçi M.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, İnşaat, Çorlu, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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