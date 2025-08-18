İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini bağlayan toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, memurlar iş bırakma eylemine gitti. Memur sendikaları hükümetin taleplerini karşılanmaması halinde genel greve gideceklerini açıkladı. Bazı kamu kurumu yöneticileri iş bırakan memurlara yaptırım uygulanacağı açıkladı. Bu açıklamaya sert tepki Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den geldi.

TÜRKİYE KAMU-SEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE

Hükümetin 8'inci toplu sözleşme döneminde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini protesto eden Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Bakanlık önüne düdük çalarak gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız", "İşte memur, işte sendika", "Kamu-Sen alanda emeklinin yanında" sloganları attı.

"ALIN TERİNİ YOK SAYIYOR"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin haklarını savunmak için toplandıklarını belirtti. Kahveci, sunulan teklifin ne memurun ne de emeklinin sofrasına çare olmadığını vurgulayarak, "Bu teklif, milyonların alın terini yok sayıyor. Bu nedenle teklifi reddediyoruz ve meydanlarda yüksek sesle hayır diyoruz" dedi.

Kahveci, toplu sözleşmede taleplerini masaya koyduklarını ve bunların gerçekleşmesi halinde insanca bir yaşam sağlanacağını söyledi. "2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu" ifadelerini kullandı.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN BAKANLIĞA DÖVİZLİ TEPKİ

Basın açıklamasının ardından Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kapısına dövizleri bıraktı. Bir muhabirin, "Toplu sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılıyor, siz neden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapıyorsunuz?" sorusuna Kahveci, "Toplu sözleşme sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütüyoruz; ancak mali hükümlerde söz sahibi olan Maliye Bakanlığı. Onun için buradan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrı yapıyoruz. Bizim taleplerimiz öyle afaki talepler değil. Kamuda ücret adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz. Birilerine kepçeyle verirken memura da kaşıkla vermesinler" yanıtını verdi.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde protestoya katılan Kahveci, "Buradan bazı işgüzar yöneticilere de sesleniyorum. Memurlar iş bırakıyor diye işlem yapacağını ifade edenler çıkıyor. Hiç kimse iş bırakan Türkiye Kamu-Sen üyesine idari işlem tesis edemez. Tesis edenin de alnını karışlarım" dedi.

BİR TEPKİ DE KESK'TEN

KESK Haber-Sen, TCDD Taşımacılık AŞ ve PTT Genel Müdürlüğü tarafından iş bırakacak memurlara işlem yapılacağını açıklaması üzerine, "PTT, amirlere alenen suç işleme talimatı veriyor. TCK madde 24 (3) 'konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.' PTT'deki tüm amirleri hukuk bilmez yönetime karşı uyanık olmaya çağırıyoruz" tepkisini gösterdi.

PTT Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısında iş bırakma eylemine katılacak personel hakkında işlem başlatılacağını açıklaması üzerine, KESK'e bağlı Haber-Sen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PTT: EYLEME KATILAN PERSONELLE İLGİLİ İŞLEM YAPILACAK

Açıklamada, PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'ndan gönderildiği belirtilen yazı paylaşıldı. Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sendikal platformlarda ve sosyal medya mecralarında 18.08.2025 tarihinde şirketimiz çalışanlarının da dahil olduğu tüm hizmet kolu çalışanlarının iş bırakma eylemine katılacağına dair duyurular yapılmaktadır. Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda kamu görevlilerine grev ve iş bırakma hakkı tanınmamıştır. Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince kamu hizmetlerinin sürekliliği esastır. Bu sebeple kamu görevlilerinin görevlerini terk etmesi veya iş bırakması hukuken mümkün değildir. Bu itibarla 18.08.2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan iş bırakma eylemine şirketimiz personelinin kesinlikle katılmaması, kamu hizmetinin aksamaması için tüm personelin görev yerlerinde bulunması, iş bırakma eylemine katılan personel hakkında ilgili mevzuatındaki disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılacak olup tüm idarecilerin personelin görev başında bulunup bulunmadığını yakından takip ederek, iş bırakma eylemine katılan personelin tespiti hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ederiz."

Haber-Sen, söz konusu yazıya tepki göstererek, şu açıklamada bulundu:

"PTT Genel Müdürlüğü amirlere alenen suç işleme talimatı veriyor. TCK madde 24 (3), 'konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.' PTT'deki tüm amirleri, hukuk bilmez yönetime karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. 2004 yılında değiştirilen Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrası, usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası insan hakları sözleşmelerini kanun hükmünde kabul etmiştir. Aynı konuda ulusal hukuk ile uluslararası sözleşmeler arasında çelişki olması durumunda ise uluslararası sözleşmelerin hükümleri uygulanır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), ILO'nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ve BM İkiz Sözleşmeleri TBMM tarafından onaylanmıştır. Bu sözleşmeler, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını açıkça güvence altına almıştır. Dolayısıyla, bu sözleşmelerin hükümleri, 657 ve 4688 sayılı yasaların sınırlamalarından üstündür."