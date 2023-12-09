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İnegöl'de servis aracı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası

9 Aralık 2023 16:38 Son Güncelleme: 16:39 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası amatör kameraya yansıdı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki sürücünün kavgasını, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.