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İnegöl'de motosiklet ve bisiklet çarpışması: 4 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklı kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Berat V. (19) yönetimindeki 16 AOF 512 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Yahya Aydoğdu'nun (54) kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet devrilerek savruldu. Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki yolcular C.A. (16) ve D.B. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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