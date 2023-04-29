İlaç kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ilaç kamyonu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 UYN 27 plakalı kamyonet kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, araç içerisinde bulunan ilaçlar ise yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ilaçlar yoldan kaldırılana kadar geçiş kontrollü olarak sağlandı. - ZONGULDAK