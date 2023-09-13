İki motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Adana'da hafif ticari araçla mahalle mahalle gezip iki motosiklet çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Eylül günü saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla bir apartmanın bahçesine gelen 3 şahıs, otoparkta keşif yaptı. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen bir şüpheli, park halindeki bir motosikletin kilidini kırıp, araca yükledi. Şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mahalledeki bir başka apartmanın otoparkından Ali İmran K.'ye ait motosikleti de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İzzet E. (35), Emrecan Ç. (24) ile Burak B. (21) olduğunu belirledi. Şahısların, 8 Eylül gecesi de Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkından Okan G.'nin motosikletini çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. İzzet E.'nin evinde yapılan aramada çalınan 2 motosiklet ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diğer motosiklet ise Karahan Mahallesi'ndeki sulama kanalına atılmış halde bulundu.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA