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İETT Otobüsü Kayarak Şoförü Ezdi, Şoför Hayatını Kaybetti

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Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park edildikten sonra kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park edildikten sonra kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında meydana gelmişti. İETT otobüsü şoförü Veli Zafer Özek, otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten inmiş ve iddiaya göre otobüs bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başlamıştı. O esnada panik yapan Özek, kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışmıştı. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar sürücüye "Dur, ne yapıyorsun?" şeklinde uyarıda bulunurken, şoför geri geri kayan otobüsün altında ezilmişti. Kaymaya devam eden araç, daha sonra park halindeki taksiye çarparak durabilmişti.

Şoför hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Veli Zafer Özek, ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün aracın arkasından bir şey almaya çalışırken otobüsün kaymaya başladığı, şoförün ise aracı tutmaya çalışırken ezildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İETT Ulaşım Güvenlik İstanbul Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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