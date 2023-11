İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Jandarmamız 12 ilde hava araçlarıyla hizmete başladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığının 12 ilde hava araçlarıyla hizmet vermeye başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda, 'Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı 2023 Yılı Temel Kurslar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, "Bugün, Jandarma Havacılık Başkanlığımız bünyesinde kurslarını tamamlayan 20 pilotumuz, 22 İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotumuz, 51 teknisyenimiz ve 41 İHA teknisyenimiz olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayımızın mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Jandarma Havacılık Başkanlığımızın bu yıl, 55. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

"Jandarma pilotlarımız, Kahramanmaraş depreminde 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi"

Jandarma Havacılığın her türlü durumda göreve koştuğunu söyleyen Yerlikaya, "Teröristlerin korkulu rüyası olan 'Jandarma Kartalları', yılın 365 günü, gece gündüz demeden her türlü şartta kahramanca görev yapıyorlar. Jandarma Havacılık Başkanlığımız sadece teröristlerle, çetelerle, hainlerle değil; ülkemizde meydana gelen deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev alıyor, her şartta ve koşulda ülkemize hizmet ediyor. Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda, orman yangınlarına karşı bin 625 saat; Kahramanmaraş depreminde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Jandarma Havacılık Başkanlığımız, insanlı hava araçlarıyla 4 farklı ilde, insansız hava araçlarımızla 8 farklı ilde teşkilatlanmasını tamamladı"

Jandarma Genel Komutanlığının 12 ilde hava araçlarıyla hizmet vermeye başladığını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Jandarma Havacılık Başkanlığımız, insanlı hava araçlarıyla 4 farklı ilde, insansız hava araçlarımızla 8 farklı ilde teşkilatlanmasını tamamladı ve vatanımıza hizmet vermeye başladı. Jandarma Hava Komutanlığımızın envanterinde, 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava araçları bulunuyor. Yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20'lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki; yüzde 80'leri aştı" ifadelerine yer verdi.

"Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir"

Mezun olan Jandarma personellerine seslenen Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Milletimizin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Bu nedenle aldığımız eğitimlerde

ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Gönülden bağlı olacağınız tek cemiyeti aziz milletimizdir" şeklinde konuştu.

"Jandarma Havacılık Başkanlığı, 7 gün 24 saat hizmet etmektedir"

Törende açıklamalarda bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Jandarma Havacılık Başkanlığı, başta teröristlerle mücadele olmak üzere, keşif ve gözetleme, emniyet ve asayiş, doğal afetlerde halka yardım ve arama-kurtarmada 7 gün 24 saat hizmet etmektedir. Mezunlarımıza başarılar diliyorum. Jandarma Havacılığı'nın 55'inci kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Törende Bakan Yerlikaya ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i yanı sıra; Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, bakanlık ve jandarma personeli yer aldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören, kurslarını tamamlayan 134 subay ve astsubayın diplomalarının takdim edilmesinin ardından Bakan Yerlikaya'nın şehit ailelerine plaket vermesi devam etti. Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tamamlandı. - ANKARA