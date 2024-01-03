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Hollanda'da Aranan Şahıs Alanya'da Yakalandı

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Hollanda adli makamlarınca 'kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan H.T., Alanya'da yakalandı.

Hollanda adli makamlarınca "kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Alanya ilçesinde yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda adli makamlarınca "kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T. için harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Alanya ilçesinde olduğu tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hollanda Alanya Dolandırıcılık Antalya Yakalama Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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