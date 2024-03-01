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Hendek'te Uyuşturucu Operasyonu: 553 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Hendek Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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